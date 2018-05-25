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Rehman teminata bağlandı

Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede Uluslararası Tanıtım Ofisinde görevli müdür olarak görev yaptığı esnada para karşılığında Pakistanlı şahıslara sahte öğrenci belgesi düzenlediği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Aisha Rehman bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Rehman teminata bağlandı

Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede Uluslararası Tanıtım Ofisinde görevli müdür olarak görev yaptığı esnada para karşılığında Pakistanlı şahıslara sahte öğrenci belgesi düzenlediği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Aisha Rehman bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Mayıs 2018 Cuma 19:15
Rehman teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede Uluslararası Tanıtım Ofisinde görevli müdür olarak görev yaptığı esnada para karşılığında Pakistanlı şahıslara sahte öğrenci belgesi düzenlediği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Aisha Rehman bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü, huzurda bulunan zanlı Aisha Rehman’ın 10 Mayıs tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede, Uluslararası Tanıtım Ofisi Müdürü olarak görev yaptığını ve yabancı uyruklu bir kişinin söz konusu üniversitede kaydı olmadığı halde bu şahıs adına, sahte bir öğrenci belgesi düzenleyerek konu belgeyi öğrenci işleri müdürüne imzalatarak tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde zanlının bir başka aranan şahıs ile birlikte para karşılığı Pakistan uyruklu kişilere sahte belge düzenlediğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Şükrü Ömürlü, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 25’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Aisha RehmanSahteEvrakParaOkul
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