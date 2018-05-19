Rehman 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede Uluslararası tanıtım ofisinde görevli müdür olarak görev yapan zanlıdüzenlediği gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Aisha Rehman’ın 10 Mayıs tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede, Uluslararası Tanıtım Ofisi Müdürü olarak görev yaptığını ve yabancı uyruklu bir kişinin söz konusu üniversitede kaydı olmadığı halde bu şahıs adına, sahte bir öğrenci belgesi düzenleyerek konu belgeyi öğrenci işleri müdürüne imzalatarak tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde zanlının dün Ercan havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Can zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edileceğini benzer düzenlenmiş evrak olup olmadığının araştırılacağını ayrıca aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.