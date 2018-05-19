Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
Liz Girne Limanını da uyuşturucuya kapadı
LİZ GEÇİT VERMEDİ
Bilmeden teslim oldu
BİLMEDEN TESLİM OLDU
Rehman 3 gün tutuklu kalacak
REHMAN 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Pasaport kimin bilinmiyor
PASAPORT KİMİN BİLİNMİYOR
banner256
Flaş Haber
Bilmeden teslim oldu
Kapat

Rehman 3 gün tutuklu kalacak

Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede Uluslararası tanıtım ofisinde görevli müdür olarak görev yapan zanlı Aisha Rehman sahte evrak düzenlediği gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Rehman 3 gün tutuklu kalacak

Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede Uluslararası tanıtım ofisinde görevli müdür olarak görev yapan zanlı Aisha Rehman sahte evrak düzenlediği gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 16:14
Rehman 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner277
Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede Uluslararası tanıtım ofisinde görevli müdür olarak görev yapan zanlı Aisha Rehman sahte evrak düzenlediği gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Aisha Rehman’ın 10 Mayıs tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede, Uluslararası Tanıtım Ofisi Müdürü olarak görev yaptığını ve yabancı uyruklu bir kişinin söz konusu üniversitede kaydı olmadığı halde bu şahıs adına, sahte bir öğrenci belgesi düzenleyerek konu belgeyi öğrenci işleri müdürüne imzalatarak tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde zanlının dün Ercan havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Can zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edileceğini benzer düzenlenmiş evrak olup olmadığının araştırılacağını ayrıca aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Aisha RehmanSahte Evrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liz Girne Limanını da uyuşturucuya kapadı
Liz Girne Limanını da uyuşturucuya kapadı
Bilmeden teslim oldu
Bilmeden teslim oldu
Pasaport kimin bilinmiyor
Pasaport kimin bilinmiyor
Park halindeki araç alev aldı
Park halindeki araç alev aldı
Ağaç budarken düşen kişi ağır yaralandı
Ağaç budarken düşen kişi ağır yaralandı
Sahte belge başını yaktı
Sahte belge başını yaktı
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Kenevir Halil 3 gün tutuklu kalacak
Kenevir Halil 3 gün tutuklu kalacak
Tabela hırsızları teminata bağlandı
Tabela hırsızları teminata bağlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim