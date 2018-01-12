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Rakı Sefası Kısa Sürdü

Rakı Sefası Kısa Sürdü

12 Ocak 2018 Cuma 16:37
Rakı Sefası Kısa Sürdü
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Rakı Sefası Kısa Sürdü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa’da 1001 Çeşit mağazası içerisinden 5 şişe Tekirdağ marka rakı çalan zanlı Cemil İzgi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlı Cemil İzgi’nin 11 Ocak tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren 1001 çeşit mağazası içerisinden toplam değerlendir 220 TL olan 5 şişe Tekirdağ marka rakıyı çaldığını ve dışarıya çıktığının söyledi. Polis zanlının tespit edilmesi üzerine çalmış olduğu 3 şişe rakının tasarrufunda diğer iki şişe rakının ise söz konusu mağazanın park yerinde gizlenmiş olarak bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru İzlem Civisilli mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.01.2018 17:52
Anahtar Kelimeler:
HırsızRakı çalanCemil İzgi
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