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Rakam 2 Adet Salamdan 22 Bin TL’ye Yükseldi…

Kasiyer olarak çalıştığı DEVPA süper marketten

Rakam 2 Adet Salamdan 22 Bin TL’ye Yükseldi…

Kasiyer olarak çalıştığı DEVPA süper marketten

19 Aralık 2014 Cuma 20:26
Rakam 2 Adet Salamdan 22 Bin TL’ye Yükseldi…
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Rakam 2 Adet Salamdan 22 Bin TL’ye Yükseldi…

(Kamalı Haber)- Kasiyer olarak çalıştığı DEVPA süper marketten 2 paket salam,1 adet elektrik uzatma kablosu ve 1 adet kaymak yağını çaldığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Rahat Hasanova’nın 9 ayda 22 bin 186 TL çaldığı da ortaya çıktı. İki gündür tutuklu bulunan zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Öjen Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada, zanlının 17 Aralık tarihinde Devpa Süpermarkete kasiyer olarak çalıştığını ve iş çıkışında çantasına toplam 30 TL değerinde muhtelif markalarda parasını ödemeden eşya koyarak çıkmaya çalıştığı esnada tespit edildiğini söyledi. Açıkada,mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlının 9 ay içerisinde 22 bin 189 TL sirkat ettiğini tespit ettiklerini dile getirdi.Zanlının 17 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden Açıkada,bu süre içerisinde işyerinden ifadeler aldıklarını söyledi.Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini,çekim yapılan pos cihazları ile ilgili bankalarla yazışmalar yapılacağını,faturaların ve işyeri güvenlik kameralarının inceleneceğini belirten Açıkada,zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, soruşturmanın devam ettiğini ancak 7 gün yerine 5 gün vermeyi uygun bulduğunu belirterek zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Son Güncelleme: 19.12.2014 20:29
Anahtar Kelimeler:
1 Adet Elektrik Uzatma Kablosu Ve 1 Adet Kaymak Yağını çaldığı Tespit Edilerek Tutuklanan Zanlı Rahat Hasanova’nın 9 Ayda 22 Bin 186 TL çaldığı Da Ortaya çıktı. İki Gündür Tutuklu Bulunan ZanlıKasiyer Olarak çalıştığı DEVPA Süper Marketten 2 Paket Salam
Yorumlar
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bayram 2014-12-19 22:12:57

bu kadının böyle yaptına inanılmaz öyle bir ayleden deyil kendisi .bu kadın hataylı yaşadıgı arkadaşı var buyuk bir kebab salonı acmişler onuda bir kontrol etmek lazım paralar nerden gelmiş.lytfen

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halil özgulen 2014-12-21 19:46:45

Bayram efendi resturant benim yani òzgulen kebap ltd adam olda kendin arasyir

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özgülen 2014-12-21 20:05:51

Sen bilmedigin birseye nasil yorum yapiyon büyük redyurant acmislar diye sen arastir bakalim bu resturant kimin

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