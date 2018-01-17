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Rahmanov Hayatını Kaybetti

Rahmanov Hayatını Kaybetti

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:13
Rahmanov Hayatını Kaybetti
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Rahmanov Hayatını Kaybetti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa - Lefkoşa Anayolu üzeri Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, önceki akşam meydana gelen ve Yazgeldi Rahmanov’un ölümlü ile sonuçlanan kaza nedeni ile araç sürücüsü zanlı Hasan Anıt bugün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Mustafa Berksan olayla ilgili bulguları aktardı. Berksan huzurda bulunan zanlı Hasan Anıt’ın 16 Ocak tarihinde saat 20.00 sıralarında yönetimindeki araç ile Yonca Kavşağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyir halinde olan Düzova'da sakin Türkmenistan uyruklu Yazgeldi Rahmanov'a aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kazanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan Rahmanov’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı kazanın dikkatsizlik sonucu değil önlenemez kaza olduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksadı ile 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 17.01.2018 15:22
Anahtar Kelimeler:
Hasan AnıtölümKazaYazgeldi Rahmanov
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