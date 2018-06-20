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Psikotik hasta öğrenci araçlara zarar verdi

Lefkoşa’da park halindeki iki araca tekme atarak kasti hasar veren Suudi Arabistanlı 21 yaşındaki YDÜ öğrencisi Mohammad Salem Mahmod Alshigagi bugün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Psikotik hasta öğrenci araçlara zarar verdi

Lefkoşa’da park halindeki iki araca tekme atarak kasti hasar veren Suudi Arabistanlı 21 yaşındaki YDÜ öğrencisi Mohammad Salem Mahmod Alshigagi bugün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:39
Psikotik hasta öğrenci araçlara zarar verdi

Psikotik hasta Öğrenci araçlara zarar verdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da park halindeki iki araca tekme atarak kasti hasar veren Suudi Arabistanlı 21 yaşındaki YDÜ öğrencisi Mohammad Salem Mahmod Alshigagi bugün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mesele ile ilgili ifade veren Polis Memuru Gültekin Sancar, zanlının 19 Haziran saat 14.00 sıralarında Lefkoşa’da Ortaköy’de Şht. Daniş Tunagil Sokak ve Ali Rıza Efendi Caddesi’nin kesiştiği kavşak üzerinde park halinde bulunan Ali Cefa’ya ait aracın dikiz aynaları ve Zehra Saydam’a ait aracın ön camı ve sağ ön kapı camını henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı elleri ve ayakları ile vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını söyledi. Araçlarda meydana gelen maddi hasarın henüz belirlenmediğini kaydeden polis, bu nedenle aleyhine henüz dava getirilmediğini açıkladı.Zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, zanlının madde bağımlılığı sorunlarından dolayı daha önce uyuşturucu suçundan teminata bağlandığını belirtti. Zanlının sağlık durumunun yerinde olmadığını, serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğini kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.Polis, zanlının YDÜ’de öğrenci olduğunu da belirtti.

Zanlının avukatı ise madde bağımlılığından dolayı psikotik sorunlar yaşayan zanlının sağlık durumunun yerinde olmadığını, serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceği yönündeki polis beyanına katıldığını ifade ederek, tutuklu yargı talebine itiraz atmedi. Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verirken, doktor kontrolünden geçirilmesine de direktif verdi.

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Son Güncelleme: 20.06.2018 16:50
Anahtar Kelimeler:
Mohammad Salem Mahmod AlshigagiYDÜAraçKASTİ HASAR
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