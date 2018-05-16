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Postacı teminata bağlandı

Lefkoşa Merkez Postanesi ayrım bölümünde çalışan ve yurt dışından gelen paketleri çaldığı tespit edilerek tutuklanan Önder Ilgın teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Postacı teminata bağlandı

Lefkoşa Merkez Postanesi ayrım bölümünde çalışan ve yurt dışından gelen paketleri çaldığı tespit edilerek tutuklanan Önder Ilgın teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 18:25
Postacı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa Merkez Postanesi ayrım bölümünde çalışan ve yurt dışından gelen paketleri çaldığı tespit edilerek tutuklanan Önder Ilgın teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Redif olayla ilgili bulguları aktardı. Redif, 2017 Eylül ayı ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa Merkez Postahane’de memur olarak çalışmakta olan Önder Ilgın’ın bahse konu zaman diliminde Ercan Havalimanına gelen 13 ayrı sarı renk PTT posta çuvalı içerisindeki, muhtelif elektronik eşya, cep telefonu ve aksesuarları, kol saati, bijuteri ve konfeksiyon malzemesi gibi yaklaşık 3 bin ayrı parçadan oluşan tahmini, 300 bin TL değerindeki eşyayı ve bunun yanı sıra 3 bin adet mektubu Posta Dairesi’ne ve posta sahiplerine teslim etmeyerek çaldığını belirtti. Polis memuru Hüseyin Redif, mahkemeden alınan arama emri ile zanlının Değirmenlikte evinde yapılan arama neticesinde 13 ayrı PTT çuvalı içerisindeki bahse konu eşyaların bulunup emare olarak alındığını anlattı. Polis memuru Hüseyin Redif, zanlının çaldığı elektronik eşyaların bir kısmını Türkiye’de bir kısmını da KKTC’de satışını sağladığını ve bu satışlardan yaklaşık 4 bin TL para temin ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın geniş çaplı olduğunu Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri veren İstanbul Handling isimli şirketten bahse konu dönemde KKTC'ye gelen postaların dökümlerinin temini için çalışma başlatıldığını ayrıca posta dairesinden alınan evraklarla karşılaştırma yapılacağını ve bu karşılaştırma neticesinde tahkikatın şekilleneceğini anlattı. Polis, ayrıca zanlının ifadesi ile çalmış olduğu iki adet PTT çuvalının da başka bir yerde bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis memuru Hüseyin Redif, yine KKTC Posta Dairesi’ne ait Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü belirtti. Polis tahkikat neticesinde zanlının suç ortağı olmadığının belirlendiğini bu aşamada tahkikata etki etme olasılığının kalmadığını belirterek KKTC vatandaşı, evli ve üç çocuk babası olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendire Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL, 1 kefilin ise 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Merkez PostanesiPostaçaldıHırsızÖnder Ilgın
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