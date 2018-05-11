Postacı 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Merkez Postanesi ayrım bölümünde çalışan ve yurt dışından gelen paketleri çaldığı tespit edilerek tutuklanan Önder Ilgın hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı bugün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Redif olayla ilgili bulguları aktardı. Redif, 2017 Eylül ayı ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa Merkez Postahane’de memur olarak çalışmakta olan Önder Ilgın’ın bahse konu zaman diliminde Ercan Havalimanına gelen 13 ayrı sarı renk PTT posta çuvalı içerisindeki, muhtelif elektronik eşya, cep telefonu ve aksesuarları, kol saati, bijuteri ve konfeksiyon malzemesi gibi yaklaşık 2 bin ayrı parçadan oluşan tahmini, 200 bin TL değerindeki eşyayı ve bunun yanı sıra bin adet mektubu Posta Dairesi’ne ve posta sahiplerine teslim etmeyerek çaldığını belirtti. Polis memuru Hüseyin Redif, mahkemeden alınan arama emri ile 30 Nisan 2018 tarihinde 18.25 - 20.00 saatleri arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri gereğince zanlının Değirmenlikte evinde yapılan arama neticesinde 13 ayrı PTT çuvalı içerisindeki bahse konu eşyaların bulunup emare olarak alındığını anlattı.Polis memuru Hüseyin Redif, zanlının çaldığı elektronik eşyaların bir kısmını Türkiye’de bir kısmını da KKTC’de satışını sağladığını ve bu satışlardan yaklaşık 4 bin TL para temin ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın geniş çaplı olduğunu Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri veren İstanbul Handling isimli şirketten bahse konu dönemde KKTC'ye gelen postaların dökümlerinin temini için çalışma başlatıldığını ayrıca posta dairesinden alınan evraklarla karşılaştırma yapılacağını ve bu karşılaştırma neticesinde tahkikatın şekilleneceğini anlattı. Polis, ayrıca zanlının ifadesi ile çalmış olduğu iki adet PPT çuvalının da başka bir yerde bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis memuru Hüseyin Redif, yine KKTC Posta Dairesi’ne ait Güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.