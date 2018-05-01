Posta çalışanı hırsızlık yaptı, tutuklandı

POSTA ÇALIŞANI HIRSIZLIK YAPTI, TUTUKLANDI

Lefkoşa’da merkez postanesinde çalışan bir kişi, yurt dışından getirtilen balık radarı güçlendirme cihazını çalarak sattığı gerekçesiyle tutuklandı.



Polis basın bülteninde “kamu görevlisi tarafından hırsızlık ve görevi kötüye kullanma” başlığıyla yer alan bilgiye göre olay, 2017 yılı ile 30 Nisan 2018 arasındaki sürede meydana geldi.



48 yaşındaki erkek Posta Dairesi personeli Ö.İ. başka biri tarafından yurt dışından getirtilen balık radarı güçlendirme cihazını, Posta Dairesi’nden çaldıktan sonra, cihazı kendininmiş gibi beyan ederek satmak için bir başkasına teslim etti.



Polis, Ö.İ.’nin tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.