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Polisten sahte dolar uyarısı
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Polisten sahte dolar uyarısı

Polisten sahte dolar uyarısı

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:41
Polisten sahte dolar uyarısı

21.09.2018 tarihinde, Güzelyurt’ta bir şahıs tarafından tasarrufunda bulunan ve sahte olduğuna inanılan LG 73541288 B, HG 47407041 A, AL 34721966 L, CL 31546830 L, AL 34721939 L, HG 47407042 A, AL 34721941 L ve HB 31478962 B seri numaralarını kapsayan toplam sekiz adet 100'lük ABD Doları banknot bir bankaya verilmek suretiyle tedavüle sürülmüştür.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

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