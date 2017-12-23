POLİSTEN 4 BÖLGEDE “HUZUR OPERASYONU”…

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgesinde dün asayiş ve trafik operasyonları düzenlendi.



Polis Basın Bülteni’nde “huzur operasyonu” başlığıyla verilen bilgiye göre, Lefkoşa genelinde yapılan trafik ve asayiş operasyonunda toplam 211 araç kontrol edildi ve kontroller neticesinde suç işlediği tespit edilen 30 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi; çeşitli suçlardan dolayı 5 araç trafikten men edildi.



Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bet ofisleri, gece kulüpleri ile alkollü içki satışı yapılan market, restoran ve barlar kontrol edildi. Kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 450 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 153 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.



Girne Bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüpleri kontrol edildi. Kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 800 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 240 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.



Güzelyurt Bölgesinde gerçekleştirilen ve bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ile alkollü içki satışı yapılan mekânların kontrol edildiği operasyonda ise, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 215 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 42 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Araçlarda yapılan aramalarda ise A.A.T’nin (E-20) kullanımında bulunan araçta bir adet kama bulundu ve bahse konu şahıs hakkında yasal işleme gidildi.