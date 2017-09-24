Polisiye Olaylar:
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24 Eylül 2017 Pazar 09:17

Polisi Yere Düşürüp Darp Etti

Polisi Yere Düşürüp Darp Etti

Polisi Yere Düşürüp Darp Etti
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UYUŞTURU MADDE TASARRUFU

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan O.D.(E-20) ve H.P.’nin (E-18) üzerlerinde yapılan aramada, O.D’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, H.P’nin tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan E.K.’nin (E-65) kullanımında bulunan araçta polis kontrolü sırasında araçta yolcu olarak bulunan F.K.(E-33) araçtan inerek tasarrufunda bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yol kenarına attıktan sonra koşarak GKRY bölgesine kaçtı.

Olay esnasında E.K, F.K’nin polis tarafından yakalanmasının engellemesi için görevli polisi elleri ile sırtından itip yere düşürüp darp etti.

Daha sonra E.K. ve araçta yolcu olarak bulunan A.K.’nin (K 58) huzurunda, araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık elle sarılmış sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

İleri soruşturmada E.K.’nin kalmakta olduğu Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan armada ise, 17’si KKTC’ye ithali yasak olan toplam bin 067 adet av tüfeği fişeğini yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

 
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