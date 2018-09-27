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Polisi darp etti

Polisi darp etti

27 Eylül 2018 Perşembe 17:41
Polisi darp etti

Polisi darp etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Karaoğlanoğlun’da devriye gezen motorlu polis memurunu kendisini uyarmaya çalıştığı gerekçesi ile aracı ile ezmeye çalışan zanlı Sabri Keskin, Ş.B., isimli polis memurunun yüzüne yumruk atarak işini yapmasını engelledi. Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı Keskin, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Sabri Keskin’in dün gece saat 21.20 raddelerinde Karaoğlanoğlun’da Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yönetimindeki EN 357 plakalı salon aracı ışıkları kapalı ve dikkatsiz bir şekilde kullandığı esnada tespit edildiğini anlattı. Polis memuru Yalgı Döşenci, zanlının devriye gezen motorlu polis tarafından durdurulmak istendiği esnada aracını tehlike arz edecek şekilde kullanarak görevli polis memurunun üstüne sürdüğünü söyledi. Döşenci, Keskin’in araçtan inerek kendisine müdahale etmeye çalışan polis memuru Ş.B.’nin yüzüne yumruk attığını kaydetti. Zanlının poliste birçok sabıka dosyası olduğuna dikkati çeken Döşenci, Keskin’in serbest bırakılması durumunda benzer suçları işleyebileceğine vurgu yaparak, tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının sabıklarını da dikkate alarak davalarında hazır olmasını sağlamak için 45 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevinde beklemesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Polis DarpSabri Keskin
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