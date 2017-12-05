Polisiye Olaylar:
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05 Aralık 2017 Salı 15:53

POLİSE YALAN BEYANDA BULUNARAK HIRSIZLIK YAPAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

POLİSE YALAN BEYANDA BULUNARAK HIRSIZLIK YAPAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI
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POLİSE YALAN BEYANDA BULUNARAK HIRSIZLIK YAPAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da Yenikent’te Ülkü Sokak içerisinde kullanımında bulunan motosikletle seyir ettiği sırada bir araç tarafından önünün kesildiğini ve araç içerisinden inen dört kişi tarafından darp edilip, üzerindeki çalışanı olduğu iş yerinin paket servisinden toplamış olduğu günlük 339.50 TL para ve cep telefonunun çalındığını polise beyan eden M.Y.’nin yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada zanlının, söz konusu parayı kendisi aldığı halde polise hayali bir suç ile ilgili yalan beyanda bulunduğu belirlenerek, M.Y. tutuklandı.


 
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