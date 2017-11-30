POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER

LEFKOŞA -GÜZELYURT ANAYOLUNDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA MEYDANA GELEN VE ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI KAZAYA KANINDA 293 MİLİGRAM ALKOL TESPİT EDİLEN PAYAS NEDEN OLDULefkoşa -Güzelyurt anayolunda geçtiğimiz hafta meydana gelen ve üç aracın karıştığı kazada polise yalan beyan verildiği, kazaya Mehmet Karakaş’ın değil İhsan Payas’ın (E-28) neden olduğu açıklandı.Polis, “Araçta yolcu olarak bulunuyorum” diyen Payas’tan şüphelenmiş ve kaza akşamı Payas’a da alkol testi yapmıştı.Suçunu dün itiraf eden İhsan Payas’ın ES 546 plakalı aracı 293 miligram alkol tesiri altında kullandığı açıklandı.Polise yalan beyanda bulunan Mehmet Karakaş ve İhsan Payas hakkında yasal işlem başlatıldı.