Polise Sahte Kimlik Göstererek İşlem Yapan Bir Kişi Tutuklandı

POLİSE SAHTE KİMLİK GÖSTEREREK İŞLEM YAPAN BİR KİŞİ TUTUKLADI



Girne Polis Müdürlüğü’ne başkasına ait nüfus cüzdanıyla başvurarak pasaportunu kaybettiğine dair yalan ifade veren kişi tutuklandı.



Dün meydana gelen olayda F.Y. (E-44), daha önce başka biri adına düzenlenen ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan sahte nüfus cüzdanını görevli polise ibraz ederek belgede adı geçen kişinin kimliğine bürünerek pasaportunu kaybettiğine dair yalan ifade verdi ve sahte beyanla kayıt yapılmasına neden oldu.



Lefkoşa’da mart ayında kendi adına düzenlenmiş sahte öğrenci belgesiyle ikamet izni için Gazimağusa’daki bir iş takip bürosuna giden ve sahte belgenin söz konusu iş yeri sahibi tarafından Lefkoşa Muhaceret Dairesi’ne ibraz edilmesini sağlayan D.P.N. (K-27) dün Lefkoşa’da bulunarak tutuklandı.

