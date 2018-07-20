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Polise rüşvet teklif etmiş

Polise rüşvet teklif etmiş

20 Temmuz 2018 Cuma 11:59
Polise rüşvet teklif etmiş

Polise rüşvet teklif etmiş

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta trafik kontrolü yapan ve kendisini durduran polis memuruna rüşvet teklif eden zanlı John Özdilaver tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Salih Sayılır olayla ilgili bulguları aktardı. Sayılır Huzurda bulunan zanlı John Özdilaver’in 19 Temmuz 2018 tarihinde, saat 19.35 raddelerinde, Güzelyurt'ta, Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, Ford Fiesta marka aracı ile kayıtsız, sigortasız, seyr-ü sefersiz, muayenesiz ve plakasız şekilde kullandığını söyledi. Polis zanlının o esnada Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi'nde görevli Polis memuru Hüseyin Kanat tarafından tespit edildiğini ve ileri işlem için Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne celp edildiğini söyledi. Polis zanlının karakola celp edildiği sırada polis memuru Kanat’a hitaben "Al bu 100 Doları da bırak beni gideyim Girne'ye" deyip 100 Amerikan Doları banknotunu uzatarak adı edilene rüşvet teklif ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü tutuklanarak bahse konu 100 Amerikan Doları banknotun emare aldığını söyledi. Polis memuru Salih Sayılır zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı rüşvet olarak değil parayı cezama karşın vermek istemiştim dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve hafta 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Polise RüşvetJohn Özdilaver
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