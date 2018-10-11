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Polise gelerek teslim oldu

Polise gelerek teslim oldu

11 Ekim 2018 Perşembe 19:34
Polise gelerek teslim oldu

Polise gelerek teslim oldu

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da, KKTC vatandaşı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için resmi evrak sahtelemekle suçlanan Ahmet Türker, Ali Kılıç ve Muhammet Mavideniz tutuklandı…

KKTC vatandaşı ardından ise Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için Türkiye’den KKTC’ye gelen ve resmi evrak sahteleyen Ali Kılıç, dün Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek tasarrufundaki Muhammet Mavideniz adına düzenlenmiş olan sahte KKTC kimlik kartı ile vatandaş olabilmek için kendisine verilen 7 adet belgeyi polise vererek teslim oldu. Polise gönüllü ifade vererek işlediği suçları itiraf eden Ali Kılıç’ın gönüllü ifadesi ışığında mesele ile bağlantısı olduğu iddia edilen Ahmet Türker ve Muhammet Mavideniz de tespit edilerek tutuklandı. “Resmi evrak sahteleme”, “Yetkili makamdan izinsiz KKTC topraklarını terk etme” ve “Birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girme ve ihlal etme” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç ve Muhammet Mavideniz aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet TürkerAli Kılıç Muhammet MavidenizSahteEvrak
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