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Polise gelerek teslim oldu

Polise gelerek teslim oldu

11 Ekim 2018 Perşembe 22:38
Polise gelerek teslim oldu

Polise gelerek teslim oldu

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da, KKTC vatandaşı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için resmi evrak sahtelemekle suçlanan Ahmet Türker, Ali Kılıç ve Muhammet Mavideniz tutuklandı…
KKTC vatandaşı ardından ise Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için Türkiye’den KKTC’ye gelen ve resmi evrak sahteleyen Ali Kılıç, dün Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek tasarrufundaki Muhammet Mavideniz adına düzenlenmiş olan sahte KKTC kimlik kartı ile vatandaş olabilmek için kendisine verilen 7 adet belgeyi polise vererek teslim oldu. Polise gönüllü ifade vererek işlediği suçları itiraf eden Ali Kılıç’ın gönüllü ifadesi ışığında mesele ile bağlantısı olduğu iddia edilen Ahmet Türker ve Muhammet Mavideniz de tespit edilerek tutuklandı. “Resmi evrak sahteleme”, “Yetkili makamdan izinsiz KKTC topraklarını terk etme” ve “Birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girme ve ihlal etme” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç ve Muhammet Mavideniz aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Sahte kimlik kartı ile belgeleri polise teslim etti…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ali Kılıç’ın 10 Ekim 2018 tarihinde Adli Şubeye gelerek beraberinde getirdiği Muhammet Mavideniz adına düzenlenmiş ancak üzerinde kendi resmi bulunan KKTC kimlik kartını, kendisine ait TC kimlik kartını ve kendisine Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı çıkartmak için verilen Muhammet Mavideniz’e ait üzerinde yine kendisinin fotoğrafının bulunduğu KKTC kimlik kartının fotokopisini, Ali Mavideniz ile Hanife Mavideniz’in evlenme belgesini, Ali Mavideniz’e ait ölüm kayıt belgesi, Muhammet Mavideniz’e ait doğum belgesi, Hanife Abdurrahman’a ait Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi ve Hanife Mavideniz’e ait KKTC kimlik kartı fotokopisini polise teslim ettiğini açıkladı. Zanlı Kılıç’ın bu hususta gönüllü ifade vermek istediğini beyan ettiğini söyleyen tahkikat memuru, zanlı Kılıç’ın kendisinin “Resmi evrak sahteleme” suçunu işlediğini kabul ettiğini ve kendisini bu konuda kandıran kişinin de yargı önüne gelmesini istediğini bildirdiğini açıkladı.

Zanlı Kılıç’a KKTC ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı yapılacağı vaadi verildi…

Tahkikat memuru, zanlı Ali Kılıç’ın verdiği gönüllü ifadesinde 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde zanlı Ahmet Türker ile internet aracılığıyla konuştuğunu bunun üzerine KKTC’ye geldiğini ve KKTC’de zanlı Türker’e bir miktar para verip konu kimlik kartı ile 7 adet belgeyi teslim aldığını ve kendisine KKTC vatandaşı yapılacağı ardından da Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı yapılacağı vaadinin verildiğini beyan ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, temin edilen gönüllü ifade ışığında zanlı Türker ile Mavideniz’in de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlı Türker’in herhangi bir gönüllü ifade vermediğini ancak bazı sözlü beyanlarda bulunduğunu belirten tahkikat memuru, zanlı Türker’in sözlü beyanında zanlı Kılıç’ı tanıdığını, kendisiyle konuştuğunu, KKTC’de iş yapmak için zanlı Kılıç’ın KKTC’ye geldiğini ve kendisine yardımcı olma arzusunda olduğunu, belli bir süre sonra ise zanlı Kılıç’ın kendisine KKTC kimlik kartı ve Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartını yapma konusunda teklifte bulunduğunu ancak bu teklifi kabul etmediğini söylediğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı Mavideniz’in de herhangi bir gönüllü ifade vermediğini ve yaptığı sözlü beyanda konu kimlik kartı ile belgelerden haberi olmadığını ve hiç kimseye vermediğini söylediğini belirtti.

Zanlı Kılıç, kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini de itiraf etti…

Tahkikat memuru, zanlı Ali Kılıç’ın bir gönüllü ifade daha verdiğini belirterek, vermiş olduğu ikinci gönüllü ifadesinde kaçak yollardan tanımadığı kişiler aracılığıyla ve zanlı Türker’in teklifiyle Güney Kıbrıs’a geçirildiğini ve 3 hafta sonra kaçak yollardan yine KKTC’ye giriş yaptığını beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, her 3 zanlının da 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yarı yeniden mahkemeye çıkarılacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç ve Muhammet Mavideniz’in tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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