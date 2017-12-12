POLİSE BIÇAK ÇEKTİ

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da, bir kahvehanenin önünde çıkan darp meselesi ile ilgili olarak, olay mahalline giden Polis Müfettiş Muavini Behiç Akçın’ın ayaklarına gelişi güzel tekme sallamak suretiyle darp ve görevinden men etmeye çalışan zanlı Yalçın Bildik makul güç kullanılarak tutuklandı. Zanlı Bildik ile birlikte olay yerinde olan ve tasarrufundaki bıçağı gelişi güzel sallayarak polisleri engellemeye çalışan zanlı Coşkun Ergin’de tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, huzurda bulunan zanlılar Yalçın Bildik ve Coşkun Ergin’in 11 Aralık 2017 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa surlar içinde bir kıraathanede çıkan kavgaya müdahale amaçlı gelen Polis Müfettiş Muavini Behiç Akçın’a saldırarak görevinden men etmeye çalıştıklarını söyledi. Polis zanlı Yalçın Bindik’in Polis Müfettiş Muavini Behiç Akçın’ın üzerine yürüyerek tekme sallamak suretiyle darp etmeye çalıştığını ancak makul güç kullanılarak tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Aygün Karagil olayın akabinde aynı yerde 289 promil alkollü içki tesiri altında bulunan Coşkun Ergin’in da tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ekmek bıçağını korkutmak maksadı ile görevli polise doğru gelişi güzel sallayıp makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, uygunsuz tavır harekette bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.