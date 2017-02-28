Polise 4 Yıl Hapislik



Alayköy Polis Karakolu'nda görev yaptığı 2013 yılında, biri mesai arkadaşı, üç suç ortağı ile birlikte hayali kaza tahkikatları yapıp, 352 bin TL temin etmekle suçlanan polis memuru Serdar Denk, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Serdar Denk'in suç ortakları olan polis memuru Namık Ceylangüden, İsmail Güney ile Taif Güçlü de daha önce yargılanmış ve 4'er yıl hapis cezası almıştı.Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Sahte resmi evrak düzenleme”, “Tedavüle sürme", "Sahtekarlıkla kayıt temini" ve "Sahtekarlıkla para temini" suçlarından yargılanan Serdar Denk, suçlamaları kabul etmemiş ve iki buçuk ay önce yargılaması başlayıp tutuklanmıştı.Serdar Denk, 29 Ocak 2013 tarihinde suç ortaklarıyla birlikte iki araç arasında olmayan bir kazayı, kaza yapmış gibi gösterip, kroki çizmiş, ifade düzenlemiş ve polis kayıtlarına işleyerek, sahte kaza raporuyla Limasol Sigorta'dan İsmail Güney adına 58 bin TL ödenmesini sağlayıp, sigortayı dolandırmıştı.Serdar Denk, bu davada suçlamaları kabul etmemişti. Kıdemli Savcı Ahmet Varol, davayı ispatlamak için 22 tanık dinletmiş, 28 emare sunmuştu.Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Güran, Yargıçlar Gökan Asafoğulları ile Meltem Dündar'ın huzurunda okunan kararda Kıdemli Savcı Ahmet Varol ile savunma avukatı Hasan Yücelen hazır bulundu.Heyet, polis memurunu suçlu bulduDava kararını okuyan Yargıç Gökan Asafoğulları, sanık Serdar Denk'i aleyhine getirilen 4 davadan da suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.Serdar Denk, suçlu bulunduktan sonra aleyhine hazırlanan 8 ayrı dava dosyasından daha itham edildi.Denk, bu dosyalarda hayali kaza tahkikatları yapıp, sigortayı dolandırdığını kabul etti.Sanığın avukatı Hasan Yücelen, müvekkilinin pişman olduğunu belirterek, "Kol sorumlularının kendisini yanlış yönlendirmesiyle bu suçu işledi.İşini kaybetmesi kuvvetle muhtemeldir" dedi.Müvekkilinin kandırıldığını savunan Yücelen, sanığın evini satıp, mağduriyeti gidermek için yatırdığını, şikayetlerin geri çekildiğini belirtti.Avukat Hasan Yücelen, suç tarihinde 31 yaşında olan ve hayatında ilk kez hata yapan, evli ve bir çocuk babası olan sanığa ceza takdir edilirken mülayim davranılmasını talep etti.“Organize ve mütemadiyen konu suçları işledi”Davada ceza kararını açıklayan Yargıç Gökan Asafoğulları, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı.Sanığın konu suçları organize ve mütemadiyen işlediğine işaret eden Asafoğulları, görevi suçu önlemek ve suç işleyenleri adaletin önüne getirmesi gereken polis memuru sanığın, görevini kötüye kullanarak, halkın polise olan güvenini de suiistimal ettiğini belirtti.Kamu görevinde olan kişilerin kendilerinden beklenen doğruluk ve dürüstlüğü yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Asafoğulları, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.Yargıç Gökan Asafoğulları, sanığın üç suç ortağı ile birlikte işlediği suçlarda, ‘kilit rol’ oynadığına işaret ederek, sigortadan sahtekarlıkla elde edilen para miktarının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.Asafoğulları, sanığın suç ortaklarına 4’er yıl hapis cezası verilmesinin yanı sıra, lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.Kıbrıs Gazetesi