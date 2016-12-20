Polis Uyuşturucuyu KKTC’ye Getireni Arıyor



Girne’de kalmakta oldukları evde satışa hazır paket paket uyuşturucu ile yakalanan Ali Yavuzcan ve Melih Yeşilpınar aleyhindeki soruşturma devam ediyorGirne Karaoğlanoğlu’nda gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 2 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Karaoğlanoğlu’nda geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda Melis Koçyiğit’in kiracı olduğu evde paketlenmiş satışa hazır 19 paket içerisinde yaklaşık 57 gram ağırlığında bonzai, 2 adet şeffaf renk naylona sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmişti.Suçla bağlantılı tutuklanan Ali Yavuzcan, Melih Yeşilpınar ve Melis Koçyiğit mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alınmıştı.Alınan tutukluluk süresinde Melis Koçyiğit’in suçla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakılırken, Yavuzcan ve Yeşilpınar ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.Yargıç Mesut Mesutoğlu, işlenen suçun ciddiyetine dikkati çekerek polisin soruşturmanın aydınlatılması için süreye ihtiyaç duyduğunu belirtti.Mesutoğlu, zanlı Ali Yavuzcan ve Melih Yeşilpınar’ın 4 gün daha soruşturma amaçlı tutuklu kalmasına karar verdi.Melis KoçyiğitEvde paket paket uyuşturucu ele geçirilmiştiNarkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde “alma”, “verme” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Ali Yavuzcan’ın Karaoğlanoğlu’nda şüpheli görülmesi üzerine gözaltına alındığını ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalandığını söyledi.Polis memuru Mehmet Sevinç, aynı gün zanlı Yavuzcan’dan yapılan sorgulamanın ardından yine Karaoğlanoğlu’nda Melis Koçyiğit’in kiracısı olduğu evde misafir olarak kaldığının öğrenilmesi üzerine eve baskın düzenlendiğini anımsattı.Baskın sırasında evde bulunan Melih Yeşilpınar’ın suçüstü tutuklandığını kaydeden Sevinç, evcin kiracısı Melis Koçyiğit’in ise mahkeme emri ile tutuklandığını kaydetti.Polis, zanlı Yavuzcan’ın verdiği ifadesinde uyuşturucu maddeleri 13 Aralık tarihinde Turunçlu kavşağında anlaştığı bir kişi tarafından teslim aldığını itiraf ettiğini söyledi.Yapılan sorgulamada zanlı Ali Yavuzcan’ın verdiği ifadesinde Karaoğlanoğlu Caddesi Pegasus Bungalovları No: A/2 Girne’deki adresinde sakladıkları uyuşturucu maddelerden bir miktarını, zanlı Melih Yeşilpınar ile birlikte içtiklerini söyleyen polis, Yavuzcan ve Yeşilpınar’ın Lefkoşa’daki adreslerinde de arama yapıldığını ifade etti.Polis memuru Mehmet Sevinç, mahkeme emri ile zanlıların evinde yapılan aramada her hangi kanunsuz madde bulunmadığını söyledi.Emare olarak alınan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini kaydeden Sevinç, sonuçların henüz çıkmadığını, zanlıların cep telefonu dökümlerinin beklendiğini belirtti.Soruşturma memuru alınan 3 tutukluluk süresinde evin kiracısı Melis Koçyiğit’in olayla bağlantısı olmadığı için serbest bırakıldığını, 4 kişinin görülüp sorgulandığını söyledi.Sevinç, zanlı Yavuzcan ile Turunçlu kavşağında uyuşturucu alışverişi yapan 1 kişinin henüz bulunmadığını zanlıların serbest bırakılması durumunda soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek, 4’er gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.Havadis