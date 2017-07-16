Polis Göz Açtırmadı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipler ile Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler trafik ve asayiş operasyonu düzenledi.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipler cuma akşamı saat 01.00-04.00 saatlerinde trafik operasyonu gerçekleştirdi. Trafik ekipleri 350 araç sürücünü kontrol etti.
5 alkollü 1 ehliyetsiz
Kontrollerde 5 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan. 1 araç sürücüsü ise ehliyetsiz araç kullanmaktan trafikten alı konuldu
Toplam 60 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.
Girne’de operasyon
Bu arada, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında önceki akşam 20.30 – 02.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.
Kumarhaneye girişi yasak 8 kişi tespit edildi
Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, diskolar, alkollü içki satışı yapılan mekânlar kontrol edildi. Polis açıklamasında, denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri yasak sekiz kişi tespit edilirken, bir iş yerinin de kapanma saatlerine riayet etmediğinin tespit edildiği kaydedildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
115 araç sürücüsü hakkında ileri işlem
Öte yandan trafik ekiplerinin gerçekleştiği denetimler sonucu 377 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 115 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı sekiz araç trafikten men edildi.
Yeni Bakış