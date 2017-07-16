Polis Göz Açtırmadı



Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipler cuma akşamı saat 01.00-04.00 saatlerinde trafik operasyonu gerçekleştirdi. Trafik ekipleri 350 araç sürücünü kontrol etti.Kontrollerde 5 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan. 1 araç sürücüsü ise ehliyetsiz araç kullanmaktan trafikten alı konulduToplam 60 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.Bu arada, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında önceki akşam 20.30 – 02.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, diskolar, alkollü içki satışı yapılan mekânlar kontrol edildi. Polis açıklamasında, denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri yasak sekiz kişi tespit edilirken, bir iş yerinin de kapanma saatlerine riayet etmediğinin tespit edildiği kaydedildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.Öte yandan trafik ekiplerinin gerçekleştiği denetimler sonucu 377 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 115 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı sekiz araç trafikten men edildi.Yeni Bakış