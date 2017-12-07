Polisiye Olaylar:
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07 Aralık 2017 Perşembe 16:04

Polis Dolandırıcı Çıktı

Polis Dolandırıcı Çıktı
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Polis Dolandırıcı Çıktı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Turizm Limanı’nda görevli polis memuru Osman Akınsel, trafik cezaları olan R.G isimli 45 yaşındaki erkek şahsı kandırarak parasını aldı. Trafik cezalarını mahkemede halledeceğini söyleyip R.G’den toplam 3 bin 800 TL alan zanlı şikâyet üzerine gözaltına alınarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, zanlı Osman Akınsel’in 21 Ağustos tarihinde Girne’de alkollü yakalandığı için trafik cezası alan R.G isimli şahsa, cezasını halledeceğini söyleyip 6 Eylül tarihinde 2 bin 200 TL aldığını söyledi. Polis, zanlının Ekim ayında ise yine R.G isimli tanıdığının 4 trafik cezasını mahkemede halledeceğine dair vaat vererek bin 100 TL para aldığını ifade etti. Zanlının son olarak 27 Ekim 2017 tarihinde yine R.G isimli şahıstan radar cezasını halledeceğini söyleyip 500 TL aldığını kaydeden polis, 6 Aralık tarihinde R.G isimli şahsa trafik cezalarından dolayı mazbata gittiğini, R.G’nin kandırıldığını anladığını ve polise gelerek şikayetçi olduğunu açıkladı. Zanlının sahtekârlıkla toplam 3 bin 800 TL aldığını, şikayet üzerine tutuklandığını belirten polis, ifadesinde paraları aldığını kabul ettiğini, aleyhine getirilen davalara da kabul yönünde cevap verdiğini söyledi. Zanlının polis memuru olduğunu, Dikmen’de yaşadığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek yargılanıncaya kadar teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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