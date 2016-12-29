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29 Aralık 2016 Perşembe 07:52

POLİS DİDİK DİDİK ARADI!

Başkentte huzur operasyonu!

POLİS DİDİK DİDİK ARADI!
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POLİS DİDİK DİDİK ARADI!
Lefkoşa Polis Müdürlüğüne polis ekipleri Başkentte huzur operasyonu düzenledi

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne polis ekipleri Başkentte huzur operasyonu düzenlediÜlke genelinde rutin kontrollerine ara vermeden devam eden polis teşkilatı dün de Lefkoşa’da huzur operasyonu düzenledi. Lefkoşa Polis Müdürlüğüne polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş kontrollerinde işyerleri ve araçlar denetlendi. Polis, Yakın Doğu Bulvarı, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu (Hocaoğlu Petrol yakınları) ve Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği trafik kontrollerinde 200 motorlu aracı kontrol etti ve suç işlediği tespit edilen 22 kişi aleyhine yasal işlem yaptı.Polis bazı araçlarda da taşınması suç olan tahta sopalar ele geçirdi.


Star Kıbrıs


 
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