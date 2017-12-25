Polis Değil, Sahtekâr

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da seri şekilde işlemiş olduğu dolandırıcılık suçlarından ötürü yakalanan zanlı Musa Güler bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis çavuşu Şerif Avcil olayla ilgili bulguları aktardı. Avcil huzurda bulunan zanlı Musa Güler’in Haziran - Temmuz – Ağustos 2017 tarihleri arasında işlemiş olduğu sahtekârlıkla para temini suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlı Güler’in kız arkadaşına ait daireyi, aslında kendisine ait ve satış yetkisinde olmadığını bildiği halde kendi eviymiş gibi gösterip başka bir şahsa 25 bin STG karşılığı satacağı beyanında bulunduktan sonra sahtekârlıkla 75 bin TL para temin ettiğini belirtti. Polis Çavuşu Avcil, zanlının daha sonra aynı ay içerisinde yine kız arkadaşına ait aracı galeriye verip başka araç alacağı beyanında bulunduktan sonra, satış sözleşmesi imzalatıp konu aracı bir başka şahsa 4 bin STG karşılığı satarak yine sahtekârlıkla para temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis Çavuşu Avcil yine kız arkadaşına ait telefonu onattıracağını söyleyip 1200 TL tamir parası aldıktan sonra konu para ile telefonu çaldığını belirtti.

Polis zanlının birlikte çalıştığı arkadaşına babasının hastane masraflarını karşılamak için bankadan 10 Bin TL borç alacağı beyanında bulunduktan sonra teminat göstermek için 10 adet imzalanmış çek yaprağı aldığını belirtti. Polis zanlı Güler’in konu çek yapraklarını ise bankaya teminat olarak vermek yerine piyasaya sürüp toplamada 189 Bin TL para temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis Çavuşu Şerif Avcil mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı ve ayrıntılı olarak yürütüldüğünü zanlının tutuklanmasının ardından haberlerin gazetede çıktığını gören bir başka mağdur olan Murat Karaman’ın da şubeye gelerek zanlı Musa Güler hakkında şikâyette bulunduğunu söyledi. Polis yapılan şikâyette Haziran 2017 tarihinde Musa Güler’in müşteki Karaman’dan aracını babası Erol Güler’e 30 bin TL karşılığında almak istediğini, babasının ise Sütlüce Köy kooperatifinde müdür olduğunu belirterek borç çıkaracağını ve parayı kendisine vereceğini belirterek aracın devrini üstüne aldığını ancak parayı vermediği yönünde şikâyette bulunduğunu söyledi. Polis çavuşu Şerif Avcil zanlının ayrıca 30 Haziran tarihinde müştekiye parayı talep etmesi üzerine kendisine Credit West bankasından 30 000 TL alacağı olduğunu ve bu meblağda olan parayı kendisinin arabanın borcuna karşılık gidip alması için dilekçe verdiğini fakat karşılığı olmadığını söyledi. Polis bu olay üstüne müştekinin zanlıya borç senedi imzalattığını ancak karşılığını alamayacağını öğrenmesi üzerine polise şikâyette bulunduğunu aktardı. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek tahkikatın selameti açısından zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.