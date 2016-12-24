Polis Çıkış Nedenini Araştırıyor



Başkent Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangında, analizlerde kullanılmak üzere depolarda tutulan çok miktarda kimyasal ve solüsyon yandı; bina hasar gördü. İnsan sağlığını tehdit eden hava kirliliğine de yol açan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları da tamamlandı.Yangının çıkış nedeninin ve hasarın tespiti için çalışmalar sürüyor.Laboratuvarda hasar gören cihazların tamiri için ise Türkiye’den uzmanlar getirilecek.Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, akşam özellikle solunum zorluğu yaşayanlarla astım hastalarının sokağa çıkmaması için yaptıkları uyarının kalktığını, havadaki kirliliğin yağmur ve fırtınayla temizlendiğini ve şu anda tehlike olmadığını söyledi.Sucuoğlu, yangının nedeninin belirlenmesi için polis soruşturmasının sürdüğünü, zarar gören aletlerin tamiri için Türkiye’den uzmanlar geleceğini ifade etti.“En büyük sıkıntı 19.00-21.00 arasındaydı çünkü o sırada yoğun duman vardı. İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri maskeli ve oksijen tüplü şekilde müdahale etti ancak hastaneyi de her koşulda hazır tuttuk, yangın yerine 2 ambulans geldi” diyen Bakan Sucuoğlu, yangına müdahale edenlerden veya vatandaşlardan hastaneye başvuran olmadığını söyledi.Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarı’ndaki yangının ambarda çıktığının kesin olduğunu, çıkış nedeninin polis soruşturmasının tamamlanmasıyla belirleneceğini ancak kendi tahmininin, elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Laboratuvarın depolarında ciddi hasar olduğunu, kimyasalların, solüsyonların yandığını; birinci katta ve birkaç başka bölümde de hasar bulunduğunu anlatan Bakan Sucuoğlu, Türkiye’den alınan ve hasar gören bazı aletlerin tamiri için ilgili firmalardan uzmanların getirtileceğini açıkladı.Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Yine de ucuz atlatıldı diye düşünüyorum” dedi.Devlet Laboratuvarı’nın hizmetlerinin bir süre aksayacağını, bazı bölümlerin devre dışı kalacağını kaydeden Sucuoğlu, ancak hasarı giderip laboratuvarı hızla yenileyeceklerini; yeni aletlerin büyük kısmının kurtulduğunu belirtti.Sucuoğlu, ihaleyle aldıkları ancak henüz teslim alınmamış bazı aletler de bulunduğunu kaydederek “Siparişler var, henüz iyi ki gelmemişler” dedi.Bu arada, Polis, Devlet Laboratuvarı’nda dün akşam çıkan yangının sebebinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.Polis basın bülteninde yer alan bilgilere göre, yangın önceki akşam 19.00 ile dün sabah 08.50 arasında etkili oldu.Lefkoşa’da, Şht. Hüseyin Ruso Caddesi’nde faaliyet gösteren Devlet Laboratuvarı'nın batı kısmının bodrum katında yer alan ve yanıcı kimyasal maddelerin muhafaza edildiği depoda çıkan yangına, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınıp tamamen söndürülen yangının çıkış sebebinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.Fotoğraf: Ahmet İKİDERELİYeni Bakış