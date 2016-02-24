Plazma TV Hırsızı

Plazma TV’ler de Çalınıyor



Girne bölgesinde son 2 ayda 40 hırsızlık olayı meydana geldi



Girne’de bir şahsın evinden plazma TV çalarak internet üzerinden sattığı tespit edilen zanlı Ahmet Mugder’in daha önceden kiraladığı araçta yapılan aramada 3 TV ve birçok TV kumandası bulundu. 20 Şubat tarihinden beridir poliste tutuklu bulunan zanlı hakkında yapılan soruşturmada bir suç ortağının daha olduğu tespit edildi. Dün Girne’de yeniden mahkemeye çıkarılarak hakkında ek süre talep edilen zanlının daha önce birçok TV çalıp sattığına dair itirafta bulunduğu belirtildi. Polis, zanlının 25 Ocak­4 Şubat tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayında çaldığı plazma TV’yı sahte isimle açtığı Facebook sayfasında satması üzerine tespit edildiğini ve 20 Şubat tarihinde tutuklandığını söyledi.



Televizyonları satıp, paraları yemişler

Polis, zanlının kaldığı evin önünde park halinde bulunan ve zanlının kiralamış olduğu araçta 3 TV ve birçok TV kumandası bulduklarını ifade etti. Zanlının ifade verip daha önce çaldığı birçok eşyayı sattığını ve bir suç ortağı olduğunu itiraf ettiğini kaydeden polis, ayrıca Girne bölgesinde son 2 ay içerisinde 40 evde hırsızlık meydana geldiğini, zanlının bunlarla ilgisinin olup olmadığını araştıracaklarını ifade etti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi



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Son Güncelleme: 24.02.2016 10:37