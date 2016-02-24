Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Plazma TV Hırsızı

Çaldığı TV'leri Facebookta satıyor

Plazma TV Hırsızı

Çaldığı TV'leri Facebookta satıyor

24 Şubat 2016 Çarşamba 08:29
Plazma TV Hırsızı
banner238
Plazma TV’ler de Çalınıyor

Girne bölgesinde son 2 ayda 40 hırsızlık olayı meydana geldi

Girne’de bir şahsın evinden plazma TV çalarak internet üzerinden sattığı tespit edilen zanlı Ahmet Mugder’in daha önceden kiraladığı araçta yapılan aramada 3 TV ve birçok TV kumandası bulundu. 20 Şubat tarihinden beridir poliste tutuklu bulunan zanlı hakkında yapılan soruşturmada bir suç ortağının daha olduğu tespit edildi. Dün Girne’de yeniden mahkemeye çıkarılarak hakkında ek süre talep edilen zanlının daha önce birçok TV çalıp sattığına dair itirafta bulunduğu belirtildi. Polis, zanlının 25 Ocak­4 Şubat tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayında çaldığı plazma TV’yı sahte isimle açtığı Facebook sayfasında satması üzerine tespit edildiğini ve 20 Şubat tarihinde tutuklandığını söyledi.

Televizyonları satıp, paraları yemişler
Polis, zanlının kaldığı evin önünde park halinde bulunan ve zanlının kiralamış olduğu araçta 3 TV ve birçok TV kumandası bulduklarını ifade etti. Zanlının ifade verip daha önce çaldığı birçok eşyayı sattığını ve bir suç ortağı olduğunu itiraf ettiğini kaydeden polis, ayrıca Girne bölgesinde son 2 ay içerisinde 40 evde hırsızlık meydana geldiğini, zanlının bunlarla ilgisinin olup olmadığını araştıracaklarını ifade etti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi

Diyalog

 
Son Güncelleme: 24.02.2016 10:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
HAMİTKÖY ATATÜRK CADDESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
HAMİTKÖY ATATÜRK CADDESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim