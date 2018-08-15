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Plajda hırsızlık

3 genç tutuklandı

Plajda hırsızlık

3 genç tutuklandı

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:37
Plajda hırsızlık

14.08.2018 tarihinde, 17:00-18:30 saatleri arasında Alagadi-2 Halk Plajında, Sergey MURASHOV’a ait el çantası ve içerisinde muhafaza edilen para cüzdanı, 60 TL, 300 Euro, 200 ABD Doları nakit paralar ile iki adet cep telefonu, Sergey MURASHOV ve Maria MURASHOV ait sürüş ehliyetleri, araç kontak anahtarı, bir adet kapı anahtarı ve 1 adet kredi kartı çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesine müteakip yapılan ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.İ.(E-18), E.H.(E-20) ve A.A.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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