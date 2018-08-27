Plajda hırsızlık

26.8.2018 tarihinde, 02:30-03:00 saatleri arasında, Bafra'da Mehmetçik Belediyesine ait Halk Plajında, şezlong üzerine bırakılan Deniz ÜNLÜYOL’a ait plaj çantası ve içerisinde bulunan telefon şarj cihazı, araç kontak anahtarı ve diş fırçası ile Cahit ÖZİNAL'a ait çanta ve içerisindeki güneş gözlüğü, bir çift spor ayakkabı ve atlet çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.İ.(E-29) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.