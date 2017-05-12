Polisiye Olaylar:
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12 Mayıs 2017 Cuma 15:33

PLAJA HAZIRLIK YAPIYORDU!

Suçunu kabul etti.

PLAJA HAZIRLIK YAPIYORDU!
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PLAJA HAZIRLIK YAPIYORDU!

2 ayrı mağazadan toplam değerleri 200 TL olan 2 şort ile 2 mayo sirkat etmekte suçlanan Nkiru mahkemede suçunu kabul etti

Gazimağusa’da önceki gün “Koton” ve “Terranova” isimli mağazaların raflarından, 200 TL değerinde 2 adet mayo ve 2 adet bayan şortu sirkat eden Nkiru Venessa Nwanze isimli zanlı, teminat maksatlı çıkarıldığı mahkemede işlediği suçları kabul ettiğini söyledi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Çebi, zanlının, 10 Mayıs 2017 tarihinde, Koton isimli mağazadan, toplam değerleri 110 TL olan 2 adet mayoyu çantasına koyduğunu söyledi. Zanlının yine aynı gün Terranova isimli mağazadan, toplam değerleri 90 TL olan 2 adet bayan şortunu da çaldığını aktaran Çebi, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. 

6 bin TL ödedi

Mahkemede söz alan zanlı, suçlamaları kabul ettiğini söyledi, huzurundaki şahadet ve zanlının beyanını değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının, 6 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.Haftada 2 gün polise imza verecekYargıç, ayrıca zanlının haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ıspat-ı vücutta bulunması yönünde de emir verdi.

Diyalog  
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