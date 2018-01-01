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Pırlanta Hırsızı Yakalandı

Pırlanta Hırsızı Yakalandı

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:05
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
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Pırlanta Hırsızı Yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Çatalköy’de yabancı uruklu bir ailenin evine girip binlerce lira değerinde ziynet eşyası çalan İbrahim Kurt tespit edilerek gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21-24 Aralık 2017 tarihleri arasında Çatalköy'de Üzgür Sokak üzerinde bulunan A.N. isimli kadına ait evin penceresini hasar yapmadan açıp, içeriye girdiğini, dolap içerisinde muhafaza edilen dijital kasa ve kasa içerisinde bulunan A.N. ile ailesine ait 5 adet pasaportu, 214 bin TL değerindeki dijital kasayı, her biri iki karatlık 2 küpe, 1 kolye ve 1 yüzükten oluşan pırlanta takı setini, aile yadigarı olan ve 1094 yılından kalma altın yüzüğü, yeşil taşlı yüzük, iki küpe ve bir yüzükten oluşan takı setini, iki gümüş broş, beyaz altın kolye, kızmızı altında iki çift küpe, kırmızı rus altınında olan kırık yüzük, kenarları timsah derisi, ortası pırlanta olan bir çift kol düğmesi, bin 500 Sterlin nakit para çaldığını söyledi. Zanlının önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını,hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, çalınan eşyaların arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 01.01.2018 20:22
Anahtar Kelimeler:
İbrahim KurtPırlanta Hırsızı
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