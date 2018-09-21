Pilgir 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde oluşturulan özel birim ile başlatılan terör örgütü soruşturması kapsamında 1 kişi daha tutuklandı. Zanlı Mutesim Pilgir bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, zanlı Mutesim Pilgir’in, tutuklu olan zanlı Hidayet Dost’u iki gün evinde sakladıktan sonra, 12 Eylül’de havaalanına götürdüğünü söyledi. Mahan, zanlının “İzinsiz ikamet etmek” suçuyla tutuklandığını kaydetti. Polis memuru Mustafa Mahan, zanlı Mutesim Pilgir’in, Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan arandığına dikkat çekti. Mahan, zanlı Hidayet Dost’un tasarrufunda bulunan, sahte kimlik kartını temin etmesinde zanlı Mutesim Pilgir’in yardım ettiğinin belirlendiğini belirtti. Mahan, zanlı Mütesim Pilgir’in tutuklanacağı esnada cep telefonuna müdahale ederek, bilgileri silmeye çalıştığını söyledi. Mahan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.