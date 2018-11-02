Piknik alanında kavga

“YÜKSEK SESLE MÜZİK” KAVGASINA 5 TUTUKLAMA



Büyükkonuk piknik alanında iki grup arasında yüksek sesle müzik dinlenmesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişinin burnu kırılırken, kavgaya karışan 5 kişi de tutuklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam meydana gelen olayda, M.A.(E-32), Ü.Ç.(E-38), H.Ö.(E-27) ve İ.H.Ç.(E-20) ile, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran Y.S.(E-25) ve M.H.O.(E-22) arasında kavga çıktı.



Kavga sırasında Y.S, kafa atarak M.A’nun burun kemiğinin kırılmasına neden oldu.

