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Piknik alanında kavga

5 kişi tutuklandı

Piknik alanında kavga

5 kişi tutuklandı

02 Kasım 2018 Cuma 12:44
Piknik alanında kavga

“YÜKSEK SESLE  MÜZİK” KAVGASINA 5 TUTUKLAMA

Büyükkonuk piknik alanında iki grup arasında yüksek sesle müzik dinlenmesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişinin burnu kırılırken,  kavgaya karışan 5 kişi de tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam meydana gelen olayda,  M.A.(E-32), Ü.Ç.(E-38), H.Ö.(E-27) ve İ.H.Ç.(E-20) ile, yüksek sesle  müzik dinledikleri gerekçesiyle  kendilerini uyaran Y.S.(E-25) ve M.H.O.(E-22) arasında  kavga çıktı.

Kavga sırasında Y.S, kafa atarak  M.A’nun burun kemiğinin kırılmasına neden oldu.
 

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