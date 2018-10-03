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Pensa tecavüzcüsünün cezası onandı

Pensa tecavüzcüsünün cezası onandı

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:38
Pensa tecavüzcüsünün cezası onandı

Pensa tecavüzcüsünün cezası onandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2015 yılında ülkede büyük infial yaratan, bir erkeğin, eşiyle ilişkisi olan başka bir erkeğe pense kullanarak tecavüz etmekten yargılanıp 12 yıl hapse mahkum edilen sanık Ömer Çalıcıoğlu ve 8 yıl hapse mahkum edilen eşi Rahme Çalıcıoğlu'nun istinaf kararı bugün açıklandı.

Yargıtay Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Kalkan ve Üye Yargıçlar Bertan Özerdağ, Peri Hakkı huzurunda görüşülen istinaf duruşmasının kararını Başkan Kalkan açıkladı. Başkan Ahmet Kalkan kararda sanıkların aleyhlerine getirilen davalardan alt mahkeme tarafından suçlu bunup mahkum edildiklerini ve sanıklar tarafından istinaf dosyalandığını belirtti. Kalkan alt mahkemenin sanıkları suçlu bulup mahkum ettiklerini ve Sanık Ömer Çalıcıoğlu’na 12 yıl , sanık Rahme Çalıcıoğlu’na ise 8 yıl hapis cezası verdiğini söyledi. Başkan Ahmet Kalkan sanıkların suçlu bunup mahkum edilmelerinde bir hata olmadığını ancak sanık Ömer Çalıcıoğlu’nun almış olduğu 12 yıl hapis cezasının yerinde olduğunu sanık Rahme Çalıcıoğlu’na verilen 8 yıl sürenin ise fazla olduğunu belirtti.

Yargıtay Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Kalkan netice itibari ile Ömer Çalıcıoğlu’nun 12 yıl hapis cezasını onayladıklarını , Rahme Çalıcıoğlu’nun ise almış olduğu 8 yıl hapis cezasını 5 yıl olarak düzelttiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Ömer Çalıcıoğlu, Mağusa’da eşi Rahme Çalıcıoğlu ile ilişkisi olduğunu öğrendiği T.E isimli banka müdüründen 2015 yılı Ocak ayı ile Şubat ayları arasında silah zoruyla ve “Kızına tecavüz ettiririm” tehdidiyle toplam 27 bin TL para almış, akabinde ise eşi Rahme Çalıcıoğlu vasıtası ile T.E’yi Güvercinlik köyü yakınlarına çağırarak pense sapı ile cinsel tecavüzde bulunup videoya kaydetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Ömer ÇalıcıoğluRahme ÇalıcıoğluPensa Tecavüzcüsü
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