Pasaport kimin?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkasına aitile Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken yakalanan zanlıtutuklanmasının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı Agnes Forteh Ategwa 18 Mayıs tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapacağı sırada görevli memura verdiği başkasına ait Almanya Pasaportunun onun olmadığının anlaşılması üzerine tutuklandığını söyledi. Polis yapılan ileri soruşturmada söz konu pasaport ile 17 Mayıs tarihinde saat 18.15’de Ercan Havaalanından ülkeye giriş yapıldığını ve aynı gün Kermiya Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a çıkış yapılıp yeniden KKTC’ye giriş yapıldığını söyledi. Polis pasaportun sahte olmadığını ve sahibine de ulaşa bilmek için yazışmalar başlatıldığını söyledi.

Polis memuru Mehmet Kanteper zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini, ayrıca söz konusu pasaport ile yapılan işlemlerin kim tarafından yapıldığının kamera görüntülerine bakılarak tespit edileceğini belirtti. Polis zanlının söz konusu pasaport ile bir Taxi aracılığı ile güneye geçtiği beyanında bulunduğunu bu konuda da araştırma yapılacağını belirterek tahkikatın salimen yürütülüp meselenin aydınlatıla bilmesi için zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi