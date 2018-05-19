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Pasaport kimin bilinmiyor

Başkasına ait pasaport ile Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Agnes Forteh Ategwa tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Pasaport kimin bilinmiyor

Başkasına ait pasaport ile Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Agnes Forteh Ategwa tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 15:53
Pasaport kimin bilinmiyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Başkasına ait pasaport ile Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Agnes Forteh Ategwa tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Agnes Forteh Ategwa 18 Mayıs tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapacağı sırada görevli memura verdiği başkası adına düzenlenmiş Almanya Pasaportunun onun olmadığının anlaşılması üzerine tutuklandığını söyledi. Polis yapılan ileri soruşturmada söz konu pasaport ile 17 Mayıs tarihinde saat 18.15’de Ercan Havaalanından ülkeye giriş olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Can söz konusu Almanya pasaportu ile Kermiya Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a giriş ve daha sonra tekrardan KKTC’ye dönüş yapıldığının da tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Ömer Can zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini, ayrıca söz konusu pasaport ile yapılan işlemlerin kim tarafından yapıldığının kamera görüntülerine bakılarak tespit edileceğini belirterek tahkikatın salimen yürütülüp meselenin aydınlatıla bilmesi için zanlının ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Agnes Forteh AtegwaErcan HavaalanıSahtePasaport
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