PAŞAKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLACAĞIM!

Paşaköy’de bir eve girerek 500 TL değerinde bakır kazan çaldığı suçlamasıyla tutuklanan Emrah Telsiz, mahkemeye çıkarılırken iddialı konuştu:

Gazimağusa kazasına bağlı Paşaköy’de önceki gün Ahmet Ercanlı’ya ait eve girerek 500 TL değerinde eski bir bakır kazan çaldığı iddia edilen Emrah Telsiz tutuklandı.Emrah Telsiz, dün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.Zanlı Emrah Telsiz; “Paşaköylüler’e daha bir şey yapmadım. Bundan sonra yapacağım. Beni izlemeye devam etsinler. Hepsinin korkulu rüyası olacağım” dedi.Gazimağusa Kaza Mahkemesi Nöbetçi Yargıcı Meltem Dündar’ın huzurunda görüşülen dünkü teminat duruşmasında İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Hasan Boşnak, Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli Polis Memuru Baki Bakioğlu’nu tanık olarak dinletti.Tanık polis Baki Bakioğlu, 23 Eylül 2017 tarihinde saat 18.20’de Paşaköy’de Ahmet Ercanlı’ya ait, babası Hüseyin Ercanlı’dan kalma evin tahta kapısını 50 TL hasara uğrattıktan sonra ev içerisindeki 500 TL değerindeki eski bakır kazanı çaldığını söyledi.Zanlının aynı gün tespit edilip tutuklandığını kaydeden polis memuru, zanlının suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.Olay yerinde zanlının ayak izlerini tespit ettiklerini ve zanlıyı olay yerinde gören şahısların bulunduğunu anlatan tahkikat memuru, zanlının geçmişte benzeri davaları bulunduğunu belirtti.Baki Bakioğlu, zanlı aleyhine yürütülen polis soruşturmasının tamamlandığını ifade etti ve mahkemeden zanlının uygun bir teminatla serbest bırakılmasını talep etti.Mahkemenin söz vermesi üzerine zanlı Emrah Telsiz, kendisinin herhangi bir şey çalmadığını iddia etti. Telsiz, olay yerine su deposuna bakmak için gittiğini de öne sürdü.Yargıç Meltem Dündar, zanlının KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 20’şer bin TL’lik kefalet senedi karşılığında serbest bırakılmasını emrederken, pasaport ve seyahat belgelerine el koyarak KKTC dışına çıkışına yasak getirdi. Meltem Dündar ayrıca zanlının haftada 2 gün polise giderek ispat-ı vücut etmesi direktifi verdi.