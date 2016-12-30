FLAŞ HABER

Kayıp Aranıyor!

Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Aralık 2016 Cuma 16:07

‘Parmaklarını Keserim’

‘Parmaklarını Keserim'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
‘Parmaklarını Keserim’
Eski kız arkadaşını, başka biriyle görüşüyor diye kaçırıp, tehdit etmekle suçlanan Serkan Kol mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de önceki gün öğle saatlerinde; ayrıldığı kız arkadaşını başka bir erkekle görüşüyor diye kaçırıp, tehdit ve taciz etmekle suçlanan zanlı Serkan Kol dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aktarılan iddialara göre olay şöyle gerçekleşti:

Zanlı önceki gün öğlen saatlerinde Girne’de yaya olarak işine giden eski kız arkadaşının yanında araçla durdu. Zanlı, araçtan indi ve eski kız arkadaşını zorla araca bindirdi. Eski kız arkadaşını Girne’deki evine götürüp odasına kilitleyen zanlı, burada ona tehditler yağdırdı.

Eski kız arkadaşını hayatında olan erkekle ilgili sorgulayan, sorular soran zanlı daha sonra, “O erkekle aranda ne var. Parmaklarını keserim, seni öldürürüm,” şeklînde tehdit etti.

Kız arkadaşına cinsel tacizde de bulunan zanlı şikayet üzerine akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Hakkında başlatılan soruşturma tamamlanan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ileride yargılanmak üzere 5 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Diyalog
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ustası Şikayetçi Oldu Ustası Şikayetçi Oldu
Yine Cezaevine Döndü Yine Cezaevine Döndü
EVİNDE GÖMÜLÜ ALTIN BULUNDU! EVİNDE GÖMÜLÜ ALTIN BULUNDU!
ERCAN'DA YAKALANDI! ERCAN'DA YAKALANDI!
Arabahmet Bölgesi’nde Ev Çöktü Arabahmet Bölgesi’nde Ev Çöktü
Ani Ölüm! Evinde Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti Ani Ölüm! Evinde Rahatsızlanan Kişi Hayatını...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Ustası Şikayetçi Oldu

Haberi Oku