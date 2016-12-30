‘Parmaklarını Keserim’



Eski kız arkadaşını, başka biriyle görüşüyor diye kaçırıp, tehdit etmekle suçlanan Serkan Kol mahkemeye çıkarıldı.Girne’de önceki gün öğle saatlerinde; ayrıldığı kız arkadaşını başka bir erkekle görüşüyor diye kaçırıp, tehdit ve taciz etmekle suçlanan zanlı Serkan Kol dün mahkemeye çıkarıldı.Zanlı önceki gün öğlen saatlerinde Girne’de yaya olarak işine giden eski kız arkadaşının yanında araçla durdu. Zanlı, araçtan indi ve eski kız arkadaşını zorla araca bindirdi. Eski kız arkadaşını Girne’deki evine götürüp odasına kilitleyen zanlı, burada ona tehditler yağdırdı.Eski kız arkadaşını hayatında olan erkekle ilgili sorgulayan, sorular soran zanlı daha sonra, “O erkekle aranda ne var. Parmaklarını keserim, seni öldürürüm,” şeklînde tehdit etti.Kız arkadaşına cinsel tacizde de bulunan zanlı şikayet üzerine akşam saatlerinde gözaltına alındı.Hakkında başlatılan soruşturma tamamlanan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ileride yargılanmak üzere 5 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Diyalog