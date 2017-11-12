Park Halindeki Araçtan Parça Çaldılar



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, zanlılar Mustafa Üzelaltınbulat ve Erdal Öztürk’ün 11 Kasım tarihinde saat 05.35 – 05.45 saatleri arasında, Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Falkon garaj önünde park halinde bulunan, Fisun Boranhan’a ait Mini Cooper marka aracın sol ön çamurluk üstünde bulunan plastikten mamul koruyucu aksamlarını çaldıkları gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis olayın polise intikal etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelendiğini ve zanlıların tespit edilerek soruşturma maksatlı tutuklandıklarını belirtti. Polis çalındığı iddia edilen söz konu parçaların henüz bulunamadığını ve alınması gereken ifaler olduğunu belirterek zanlıların ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.