Park halindeki araç alev aldı

17.04.2018 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gemikonağı’ndan Lefke Avrupa Üniversitesi kampus alanı içerisinde park halinde bulunan Süleyman Kağan LOFÇA’ya ait salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor kısmında bulunan elektrik aksamları ve plastik aksamları tamamen, aracın motor kaportası kısmen yanmış, ön camı ise ısıdan zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.