Occonor teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de 18 ağustos tarihinde C.D.K.’nin park yerinde alışveriş sepetinde unuttuğu çantayı ve içinde bulunan üç bin TL nakit ve üç bin Sterlin parayı çaldığı incelenen kamera görüntülerinde tespit edilerek 20 Ağustos tarihinde tutuklanan Theressa Denis Occonor aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Bularak sirkat suçundan yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Theressa Denis Occonor’ın “Bularak sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Yalgı Döşenci, zanlının 18 Ağustos saat 18.30 sıralarında, Çatalköy’de C.D.K.’nin araç park yeri içerisinde alışveriş sepeti içinde unutmuş olduğu 100 TL değerinde çantayı ve çanta içinde muhafaza edilen 3 bin TL ve 3 bin Sterlin parayı çaldığını söyledi.

Paranın bir kısmı bulundu

Döşenci, işletmenin kamera görüntülerinde zanlının unutulan çantayı alarak FB 729 plakalı araca koyarak ayrıldığını tespit ettiklerini kaydetti. Döşenci, zanlının 21 Ağustos tarihinde tespit edildiğini, Patara Sitesi blok29/dair 4’de yapılan aramada C.D.K.’ye ait çantanın bulunduğunu içinde muhafaza edilen üç bin TL nakit para ve bin 215 Sterlin paranın bulunduğunu bin 785 Sterlin paranın ise bulunamadığını ifade etti. Zanlının ülkeye yaz aylarında tatil için geldiğini ve Çatalköy’de evi olduğunu kaydeden Döşenci, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanamsı talebinde bulundu.

Serbest bırakıldı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 4 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiren Occonor, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakıldı.