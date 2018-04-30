Paraları inşaata sakladı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren The Şehri İstan isimli cafeye girerek kasada muhafaza edilen paraları çalan zanlı Ömer Sezgin yakalanmasının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Sezgin’in 29 Nisan tarihinde saat 04.40 raddelerinde Yakın Doğu Bulvarı Üzerinde bulunan The Şehri İstan isimli Cafe’nin güneye bakan kilitsiz vaziyetteki 100x200 cm ebatlarındaki alüminyumdan mamul Sürme kapısını hasar yapmaksızın içeriye giriş sağladıktan sonra, kasa içerisinde muhafaza edilen 1.360 TL ve 100 ABD doları çalıp aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Sancar olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilip Lefkoşa’da tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının paraları beyaz poşet içerisinde muhafaza ettiği 1.200 TL ve 100 ABD nakit parayı Marmara Bölgesinde bulunan yarım inşaata sakladığını ve polislere yerini göstererek emare olarak alınmasını sağladığını söyledi. Polis zanlının olay günü giydiği giysilerinde bir çöp bidonuna attığını ve onlarında konu çöp bidonunda bulunarak emare yapıldığını mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu alınan ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı pişman olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.