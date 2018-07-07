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Para miktarı 406 bin TL oldu
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Para miktarı 406 bin TL oldu

Para miktarı 406 bin TL oldu

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:45
Para miktarı 406 bin TL oldu

Para miktarı 406 bin TL oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa Polis Müdürlüğü’nün bahçesinde emare olarak bulunan bir araçta gizlenmiş 125 bin TL parayı gizlice alıp kendisini fark eden polis memurunu darp ederek kaçan İrfan Tan’ın yakalanmasının ardından başlatılan kara para soruşturmasında kara para aklama meselesi ile bağlantılı görülen zanlı Umut Turkan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı. Davulcu huzurda bulunan zanlı Umut Turkan’ın 4 Temmuz tarihinde Mağusa’da başlatılan kara para soruşturması kapsamında meseleye bağlantılı görülmesi üzerine tutuklandığını söyledi. Polis yapılan incelemede zanlının banka hesaplarına 25 Haziran tarihinde toplam 281 Bin TL para geldiğini ve bu parayı aynı gün bankadan çekerek daha önceden tutuklanıp aleyhine tahkikat yürütülen zanlı İrfan Tan’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak Mağusa – Girne – Lefkoşa’da geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü belirterek aranan şahıs veya şahısların bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Mehmet Davulcu zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan TanUmut TurkanKara Para
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