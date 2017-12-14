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Pamirol Tutuksuz Yargılacak

Pamirol Tutuksuz Yargılacak

14 Aralık 2017 Perşembe 19:50
Pamirol Tutuksuz Yargılacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hakan Bozkurt’un ölümüne ve yolcusu 27 yaşındaki Öner Özgeldi’nin ağır yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili tutuklu bulunan 35 yaşındaki Artemis Pamirol hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı Pamirol, üç gün süren tutukluluğun ardından bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktı.

Teminat duruşmasında zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, dikkatsizlik sonucu ölüme ve ağır yaralanmaya neden olma suçlarından tutuklanan Pamirol hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, KKTC vatandaşı olan ve trafik suçundan sabıkası bulunmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı Pamirol, 10 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

Kaza, 10 Aralık 2017 tarihinde gece saat 00.10 sıralarında meydana gelmişti. Girne’de Ecevit Caddesi’nde yaşanan kazada, kuzey istikametine doğru seyreden Artemis Pamirol yönetimindeki GA 999 plakalı arabaya seyrederken karşıdan NV 311 plakalı motosikletle seyreden Hakan Bozkurt’a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü Hakan Bozkurt ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirmiş, Bozkurt’un motosikletinde yolcu olan Öner Özgeldi ise ağır yaralanmıştı. Özgeldi, ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Polis açıklamasına göre, Artemis Pamirol’un, dikkatsiz bir şekilde seyrettiği, karşıdan gelen ve düz giden araçlara öncelik hakkı vermediği ve bu şekilde petrol istasyonuna dönüşe geçip Bozkurt’un yönetimindeki motosikletin önünü tıkadığı belirtilmişti.

Son Güncelleme: 14.12.2017 21:07
Anahtar Kelimeler:
KazaölümHakan BozkurtÖner ÖzgeldiAğır YaralıTrafik KazasıArtemis Pamirol
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