Pakistanlı kaçaklar tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

K ıbrıs Manşet Özel Haber



Girne Turizm Limanı’nda TIR’ın dorsesinde kaçak olarak gizlice gemiye binen ve Türkiye’de muhaceret işlemelerini yaptırdıkları esnada yakalanan ve yeniden ülkeye gönderilen Pakistan uyruklu zanlılar Imran Khan ile Ikram Ullah, aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin’i tanık olarak dinletti. Pakistan uyruklu zanlılar Imran Khan ile Ikram Ullah’ın “KKTC’den Kanunsuz Çıkış” suçundan tutuklu olduklarını belirten polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların 2 Temmuz’da gece yarısı seferi olan bir gemiye yüklenen TIR’ın dorsesine gizlenerek Türkiye’ye gittiklerini ifade etti. Özmüezin, Mersin Limanı’nda görevli muhaceret polisine pasaportlarını vererek Türkiye’ye yasal olarak giriş yapmaya çalışan zanlıların, görevli polisin pasaportlarında vize olmadığını fark etmesi üzerine tutuklandığını ve ilk gemiyle ülkemize geri gönderildiklerini dile getirdi. Zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Özmüezzin, 15 gün cezaevi talebinde bulundu.

Yapılan soruşturmada ismini bilmedikleri bir kişi ve tanımadıkları bir TIR şoförünün yardımıyla TIR’a yerleştiklerini ifade eden zanlılar, mahkeme tarafından yargılanıncaya kadar 15 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.