Özveren teminatı yerine getiremedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Ocak-Temmuz 2018 ayı içinde sorumlusu olduğu market deposundan 22 bin 330 TL değerinde alkollü içki, sigara ve çeşitli ürünleri harici sattığı tespit edilerek tutuklanan Numan Özveren aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol, zanlı Numan Özveren’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anımsattı. Varol, Metro Plus’un direktörü Murat Kaya’nın polise yaptığı şikâyette, Ocak ayı içinde marketinde son zamanlarda, marketin az kazanç göstermesi üzerine sayım yaptığını ve personelden aldığı bilgide zanlının kasaya bilgi vermeden depodaki birçok ürünü market harici sattığını tespit ettiğini söyledi. Soruşturmayı yürüten polis memuru, temin edilen ifade ve bilgiler ışığında yapılan ilk soruşturmada, zanlının Şanmar isimli marketin hissedarı olan Hasan Akfırat’a Temmuz ayı içinde alkollü içki ağırlıklı olmak üzere birçok muhtelif market ürününü faturasız sattığının ve 22 bin 330 TL nakit para sağladığının tespit edildiğini kaydetti. Varol, soruşturmanın tamamlandığını zanlının suçunu itiraf etmediğini kaydederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin 50 bin TL nakdi, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına karar verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen Özveren, yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.