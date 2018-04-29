22.09.2016 tarihinde internet sitemizde “Şener Elcil’in hanımı öğretmeni darp etti” başlığı altında , Lefkoşa Vakıf Anaokulu müdiresi Suna Elcil’in aynı okulda öğretmenlik yaptığı Ojen Topçu’yu darp ettiği ve başında yaralanmaya sebep olduğu yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını tespit ettik. Ojen Topçu’nun darp veya ittirme ile ilgili aldığını iddia ettiği hastane raporunun ne ile ilgili olduğu ve sonucunun ne olduğu da bilinmemektedir. Lefkoşa Vakıf Anaokulu müdüresi Suna Elcil’İ suç işleyen, saldırgan ve adı sürekli polis şikayetlerine karışan biri olarak lanse ettiğimiz için kamuoyu önünde kendisinden özür dileriz.Ayrıca Suna Elcil’in eşi olan Ktös genel sekreteri Şener Elcil’in mevkisini kullanarak torpilden yararlandığı izlenimi verdiğimiz için de kendisinden özür dileriz.

“OKUL MÜDÜRÜ ÖĞRETMENİ DARP ETTİ! VAKIF ANAOKULU MÜDÜRÜ SUNA ELCİL'E DARP SUÇLAMASIYLA DAVA OKUNDU Vakıf Anaokulu Müdüresi Suna Elcil'in aynı okulda öğretmenlik yapan OjenTopçu'yu darp ettiği öğrenildi. Daha önce de aralarında husumet bulunduğu söylenen müdüre ve öğretmenin aralarında imza tartışması çıktığı ve Suna Elcil'in münakaşa anında Topçu'yu ittirdiği ve başının duvara çarpıp yara aldığı belirtildi. Topçu'nun hastane raporu aldıkta sonra polise şikayetçi olduğu bildirilen olayda aynı kişilerin geçen yıl da tartışmalarının polise yansıdığı öğrenildi. Bu arada KIBRIS TİME'A ulaşan bazı kaynaklar iki gün önce KTÖS'ÜN aynı okulda eylem yaptığı ve bu okulda görev yapmayan öğretmenler olduğu yönünde şikayette bulunulduğunu ve burada Ojen Topçu'nun hedef gösterildiği iddia edildi. Bazı okul öğretmenleri ise okul müdüresi Suna Elcil'in KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil'in eşi olduğu için hakkında her hangi bir işlem yapılmadığını ifade ettiler. Ojen Topçu'nun bugün yaşanan olayları şikayet etmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na defalarca ulaşmak istediği ancak ulaşamadığı da öğrenilirken bakanlığın konuya duyarsız kalması tepkiyle karşılandı. “