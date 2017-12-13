ÖZEL EKİP KURULDU

BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ: Ülkede infiale neden olan iki ayrı kundaklama olayı ile ilgili polis her hangi bir tutuklama yapmadı. Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Polis Genel Müdürlüğü’ne olayın biran önce çözülmesi için talimat verdiği öğrenildi

GÖZLER POLİSTE: Bir kişinin yaşamını kaybettiği, 4 aracın ve bir iş yerinin yakılması ile ilgili polis her ihtimali değerlendiriyor. Bölgedeki tüm kamera görüntülerini mercek altına alan polis ekipleri, soruşturmayı büyük bir titizlikle yürütüyor

Gazimağusa’da Big Boss isimli barın yakılması ve yangın esnasında içerde uyuyan 66 yaşındaki Alirıza Rasekh Foumani’nin feci şekilde yanarak yaşamını kaybettiği olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Eş zamanlı meydana gelen iki ayrı kundaklama olayında, polis herhangi bir tutuklama yapmazken, çok sayıda kişinin Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne çağrılarak sorgulandığı öğrenildi.

Polis Genel Müdürlüğü emri ile olayın faillerinin bulunması için özel bir ekip kuruldu.

Bölgedeki tüm kamera görüntülerini mercek altına alan polis, her ihtimali değerlendiriyor.

Başbakan PGM’ye talimat verdi

Ülkede infiale neden olan ve gündemde geniş yer tutan iki ayrı kundaklama olayı ile ilgili gözler Polis Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Başbakan Hüseyin Özgürgün, özellikle Polis Genel Müdürlüğü’ne olayın bir an önce çözülmesi ve suçu işleyenlerin tutuklanması için talimat verdiği öğrenildi.

Bir kişi ölmüş, iş yeri ve 4 araç yakılmıştı

Olay önceki gün Gazimağusa’da sabah saat 03.55 raddelerinde Salamis yolu üzerinde meydana geldi. Big Boss isimli iş yerini yakan kişi veya kişiler, iş yerinde uyumakta olan 66 yaşındaki Alirıza Rasekh Foumani’nin ölümüne sebep oldu.

Big Boss isimli iş yerine saat 03.55 sıralarında gerçekleştirilen kundaklama olayı ile eş zamanlı olarak iş yeri eski işletmecilerinden biri olduğu öğrenilen Mehmet Cenk Selin’in kaldığı Truva Sokak’ta bulunan araçlarda yakıldı.

Truva Sokak’ta Umut Ayman’a ait GA 025 plakalı araç tamamen, Kerim

Şener’e ait JV 202 plakalı araç, Ertaç Ercan’a ait ME 259 plakalı araç ile Turan Evran’a HK 667 ait araçlar da kısmen hasar uğradı.

Havadis