Ozanköy’de kavga

29.08.2018 tarihinde, saat 19:20 sıralarında, Ozanköy’de Cengiz Topel Sokakta Y.U. (E-28), H.U. (E-23) ve M.U. (E-22) bir taraf olup, Y.U.’nun evi önüne izinsiz direk dikmek için çukur kazan M. K. ( E-33), İ. K .(E-39), N.K. (E-33), M.K. (E-42) ile aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada İ.K. (E-39) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu profil demir ile Y.U.(E-28)’nun kafasına vurarak adı edileni yaralamıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, yaralı Y.U, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde gördüğü ilk yardıma müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.