Ozanköy’de kavga

29.08.2018 tarihinde, saat 19:20 sıralarında, Ozanköy’de Cengiz Topel Sokakta Y.U. (E-28), H.U. (E-23) ve M.U. (E-22) bir taraf olup, Y.U.’nun evi önüne izinsiz direk dikmek için çukur kazan M. K. ( E-33), İ. K .(E-39), N.K. (E-33), M.K. (E-42) ile aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada İ.K. (E-39) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu profil demir ile Y.U.(E-28)’nun kafasına vurarak adı edileni yaralamıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, yaralı Y.U, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde gördüğü ilk yardıma müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
30 Ağustos 2018 Perşembe 11:00